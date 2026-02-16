La Procura di Milano ha aperto un procedimento contro alcuni architetti coinvolti in presunte collusioni durante la gara internazionale per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). Secondo gli inquirenti, le modalità adottate sono state evidenti e trasparenti, con comportamenti smaccati che hanno favorito alcune aziende a discapito di altre. La vicenda riguarda 44 partecipanti, molti dei quali hanno presentato offerte anonime, alimentando sospetti di accordi illeciti.

La Procura di Milano le ha chiamate "collusioni" per truccare la gara internazionale di progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) con 44 partecipanti anonimi da tutto il mondo. Per il gip Luigi Iannelli, Stefano Boeri e Paolo Cino Zucchi avrebbero tenuto un "approccio disinvolto" e "per certi versi proprietario" delle "regole", con una "leggerezza tale" nel "commettere i reati" da lasciar "intendere che sia proprio questa la modalità ordinaria" con cui partecipano alle procedure pubbliche. Ora le due archistar dovranno affrontare un processo al via il 17 aprile: il gup Fabrizio Filice ha rinviato a giudizio il presidente della Triennale e il docente del Politecnico di Milano con 4 imputazioni di turbativa d'asta, false dichiarazioni e falso in atto pubblico aggravati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Collusioni”, “Modalità smaccate”. Archistar a processo: turbativa d'asta per la Beic

Gli architetti Stefano Boeri e David Zucchi sono stati rinviati a giudizio per aver manipolato un'asta pubblica legata alla Biblioteca Europea dell’Informazione e Cultura (Beic).

Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati portati in tribunale a Milano, perché sono accusati di aver manipolato un’asta pubblica legata alla costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).