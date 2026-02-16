Colizzi voce di Robin Hood e di tutti gli attori più grandi
Pino Colizzi, noto per aver doppiato Robin Hood e molte star del cinema, è morto all’età di 88 anni. La sua voce ha accompagnato intere generazioni di spettatori, diventando un punto di riferimento nel mondo del doppiaggio italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati e i colleghi del settore.
È morto all'età di 88 anni Pino Colizzi, attore, ma soprattutto decano e principe dei doppiatori italiani. Classe 1937 e nato a Roma, si trasferisce giovanissimo nella provincia di Cosenza. Colizzi iniziò a lavorare a teatro grazie a Luchino Visconti che gli affidò un ruolo minore in Uno sguardo dal Ponte, con Paolo Stoppa e Rina Morelli. Negli stessi anni debuttò in televisione come protagonista dello sceneggiato Tom Jones (1960). Ma il suo talento ebbe occasione di emergere in pieno all'inizio degli anni Settanta quando Bolognini lo chiama per Metello e Sandro Bolchi gli affidò, di nuovo in televisione, il complesso ruolo di Vronskij in Anna Karenina al fianco di Lea Massari (1974). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Addio alla voce di Superman, del Padrino e di Robin Hood: il mondo del doppiaggio piange la scomparsa di Pino Colizzi
Pino Colizzi, noto doppiatore e attore romano di 88 anni, è morto oggi a causa di una malattia.
Addio Pino Colizzi voce dei grandi
Pino Colizzi, celebre doppiatore italiano, è morto a 88 anni a Roma a causa di una lunga malattia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio al doppiatore Pino Colizzi. Sua la voce di De Niro ne Il padrino 2 e quella di Robin Hood; Addio alla voce di Superman, del Padrino e di Robin Hood: il mondo del doppiaggio piange la scomparsa di Pino Colizzi; È morto il doppiatore Pino Colizzi. Sue le voci di De Niro ne Il padrino 2 e del Robin Hood Disney; Morto il doppiatore Pino Colizzi, voce di Martin Sheen e Jack Nicholson.
Colizzi, voce di Robin Hood e di tutti gli attori più grandiEra il principe dei doppiatori italiani, dopo il cartone della Disney collaborò in molti capolavori di Zeffirelli ... ilgiornale.it
Addio al doppiatore Pino Colizzi. Sua la voce di De Niro ne Il padrino 2 e quella di Robin HoodSi è spenta la voce di Pino Colizzi, che doppiò decine e decine di attori famosi come - solo per citarne solo alcuni tra i più noti - Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Oma ... msn.com
Robin Hood (film 1973) facebook