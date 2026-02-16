Pino Colizzi, noto per aver doppiato Robin Hood e molte star del cinema, è morto all’età di 88 anni. La sua voce ha accompagnato intere generazioni di spettatori, diventando un punto di riferimento nel mondo del doppiaggio italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati e i colleghi del settore.

È morto all'età di 88 anni Pino Colizzi, attore, ma soprattutto decano e principe dei doppiatori italiani. Classe 1937 e nato a Roma, si trasferisce giovanissimo nella provincia di Cosenza. Colizzi iniziò a lavorare a teatro grazie a Luchino Visconti che gli affidò un ruolo minore in Uno sguardo dal Ponte, con Paolo Stoppa e Rina Morelli. Negli stessi anni debuttò in televisione come protagonista dello sceneggiato Tom Jones (1960). Ma il suo talento ebbe occasione di emergere in pieno all'inizio degli anni Settanta quando Bolognini lo chiama per Metello e Sandro Bolchi gli affidò, di nuovo in televisione, il complesso ruolo di Vronskij in Anna Karenina al fianco di Lea Massari (1974). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colizzi, voce di Robin Hood e di tutti gli attori più grandi

