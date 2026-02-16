Codice rosso | riapre il dibattito dopo il caso di Murasova a Milano

Oksana Murasova, donna di 39 anni di nazionalità lituana, ha subito un'accoltellata a Milano durante una lite e ora il caso riaccende il dibattito sul Codice Rosso. La donna è stata accusata di lesioni aggravate, ma è stata rilasciata dopo aver dichiarato di aver agito per legittima difesa. Questo episodio ha portato alla ribalta le tensioni tra protezione delle vittime e diritti degli indagati nel sistema giudiziario italiano.

L’accoltellamento avvenuto a Milano, che ha visto protagonista Oksana Murasova, 39enne lituana denunciata per lesioni aggravate e successivamente rilasciata per presunta legittima difesa, riporta al centro del dibattito giuridico il delicato equilibrio tra tutela della vittima, misure preventive e garanzie dell’indagato nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso. Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, la donna avrebbe dopo reagito ad una condotta di violenza perpetrata ai suoi danni dal compagno cinquantenne. Solo dopo essere stata inseguita, raggiunta e colpita avrebbe impugnato un coltello da cucina e lo avrebbe ferito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Codice rosso: riapre il dibattito dopo il caso di Murasova a Milano. San Bartolomeo e la scienza: il dibattito sulla possessione demoniaca riapre il caso tra fede e psicopatologia. San Bartolomeo, il santo associato alle persone considerate possedute, torna a far parlare di sé dopo che alcuni studiosi hanno riaperto il dibattito sulla natura delle possessioni demoniache. Milano, accoltella il compagno dopo una lite: chi è Oksana Murasova, l’ex ballerina già condannata per omicidio Oksana Murasova, ex ballerina condannata per omicidio, ha colpito con un coltello il suo compagno durante una lite in un appartamento di via Soffredini a Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: INCIDENTE ALLE PORTE DI BALLABIO: CICLISTA ALL’OSPEDALE IN CODICE ROSSO; Cesate, incidente con auto ribaltata: due feriti, soccorsi in codice rosso; Uno schianto nella notte, frontale fra due auto: due morti e due feriti gravi; Cesate incidente con auto ribaltata | due feriti soccorsi in codice rosso. La piccola è arrivata in codice rosso al "Ruggi" #Salerno - facebook.com facebook