Coaguli di sangue e vaccino Covid | svelate le esatte cause della trombosi con carenza di piastrine VITT
Un team di ricercatori ha scoperto che i coaguli di sangue e il vaccino Covid causano la trombosi con carenza di piastrine (VITT). La ricerca ha identificato come questa reazione rara, ma grave, sia legata a una risposta immunitaria anomala. Durante lo studio, è stato osservato che alcune persone sviluppano anticorpi che attaccano le piastrine, portando alla formazione di coaguli. Di recente, i medici hanno registrato un aumento di questi casi tra i soggetti vaccinati con i vaccini a vettore adenovirale.
Un team di ricerca internazionale ha fatto definitivamente luce sulla trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (VITT), una rara e grave complicanza associata ai vaccini anti Covid a vettore adenovirale. Ecco cosa è stato scoperto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vaccino COVID in gravidanza: nessun legame con autismo
Un nuovo studio dimostra che il vaccino COVID a base di mRNA somministrato a donne in gravidanza non aumenta il rischio di autismo nei figli.
