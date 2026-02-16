Cna Foggia inaugura ' La Casa del Maestro Artigiano' | al via il percorso per le nuove Botteghe Scuola

La Cna di Foggia apre ufficialmente ‘La Casa del Maestro Artigiano’ per creare un punto di riferimento ai giovani che vogliono imparare un mestiere. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri mattina, con la presenza di artigiani e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza di sostenere le botteghe scuola. L’obiettivo è formare nuove generazioni di artigiani, offrendo un luogo dove trasmettere tecniche tradizionali e innovativi.

I Maestri Artigiani della provincia si sono riuniti per avviare un percorso condiviso sui temi della formazione professionale e del trasferimento delle competenze alle nuove generazioni Un luogo di confronto, progettazione e crescita, nato con l’obiettivo di sostenere la formazione e favorire l’avvio delle ‘Botteghe Scuola’, così come previsto dalla normativa regionale. Nei giorni scorsi, i Maestri Artigiani della provincia si sono riuniti presso la sede della Cna per avviare un percorso condiviso sui temi della formazione professionale e del trasferimento delle competenze alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Livorno, all'orafo Federico Martini l'attestato di ‘maestro artigiano': "Importante formare nuove generazioni" Modena saluta Omar Baraldi: addio al maestro artigiano de “La Vacchetta Grassa” e voce del centro storico. Modena saluta Omar Baraldi, il maestro artigiano e voce del centro storico scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. “OLTRE LA COPERTINA” – Incontro con Anna Agostiniani Venerdì 13 febbraio 2026, ore 18.00 Sala Rosa del Vento – Fondazione Monti Uniti, Via Arpi 152, Foggia Nell’ambito del progetto di CNA Foggia – Impresa Donna, un appuntamento dal titolo “Do - facebook.com facebook