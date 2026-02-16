CM Punk | Ecco come ho gestito la morte di Paul Bearer durante la rivalità con Undertaker

CM Punk ha raccontato come ha affrontato la perdita di Paul Bearer durante la sua faida con l’Undertaker. La morte dell’iconico manager della WWE ha avuto un impatto forte sulla storyline, influenzando le sue scelte in quel periodo. Per esempio, si è concentrato su un approccio più intenso e deciso durante le sue esibizioni sul ring. La sua gestione emotiva si riflette anche nel modo in cui ha promosso i match successivi, cercando di mantenere alta la tensione tra i personaggi.

L’attuale campione del mondo dei pesi massimi WWE CM Punk sarà il protagonista della “Showcase Mode” nel prossimo videogioco WWE 2K26, in uscita a marzo, offrendo ai fan la possibilità di rivivere alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Uno dei match inclusi nella modalità è il memorabile scontro tra Punk e The Undertaker a WrestleMania 29, un match in cui Punk e Paul Heyman hanno preso in giro la morte dell’amico di lunga data ed ex manager di The Undertaker, Paul Bearer. A Punk è stato chiesto della trama e dell’utilizzo della morte di Bearer durante una recente intervista con “Complex News”, e Punk ha ammesso di sapere che sarebbe stata dura, ma una volta ottenuta l’approvazione da parte di chi era vicino a Bearer, si è lanciato nella mischia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

