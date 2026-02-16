Club Brugge-Atletico Madrid Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Colchoneros attesi al Jan Breydel Stadion
Il Club Brugge affronta l’Atletico Madrid alle 21:00 del 18 febbraio al Jan Breydel Stadion, ma molti tifosi si chiedono quale squadra si presenterà in campo. I Colchoneros, reduci da risultati altalenanti, sono in cerca di stabilità, mentre i padroni di casa sperano di sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante in Champions League.
Siamo arrivati a metà febbraio e ancora non è chiaro quale sia il vero volto dell’Atletico Madrid: i Colchoneros in pochi giorni hanno mostrato il meglio e il peggio del loro repertorio, confermando di non essere una squadra affidabile. Giovedì hanno vissuto la notte perfetta: quattro reti rifilate al Barcellona e la finale di Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
