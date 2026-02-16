Classifica film al botteghino 9 febbraio – 15 febbraio

Dal 9 al 15 febbraio, il film “Il Viaggio” ha dominato il botteghino italiano, grazie alle recensioni positive e alle buone entrate nelle sale. Durante questa settimana, il film ha attirato molti spettatori con la sua trama coinvolgente e i personaggi ben interpretati. La pellicola ha superato altri titoli grazie anche alla campagna pubblicitaria efficace e alle recensioni favorevoli.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 9 febbraio al 15 febbraio. 1 Cime Tempestose. Regia: Emerald Fennell Cast: Owen Cooper, Amy Morgan, Jessica Knappett, Millie Kent Genere: Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 136 min. 2 Le cose non dette. Regia: Gabriele Muccino Cast: Margherita Pantaleo, Beatrice Savignani, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria Genere: Drammatico, Italia 2026, 114 min. 3 Agata Christian – Delitto sulle nevi. Regia: Eros Puglielli Cast: Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli, Sara Croce Genere: Commedia, Italia 2026, 105 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

