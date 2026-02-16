Classifica film al botteghino 9 febbraio – 15 febbraio

Dal 9 al 15 febbraio, il film “Il Viaggio” ha dominato il botteghino italiano, grazie alle recensioni positive e alle buone entrate nelle sale. Durante questa settimana, il film ha attirato molti spettatori con la sua trama coinvolgente e i personaggi ben interpretati. La pellicola ha superato altri titoli grazie anche alla campagna pubblicitaria efficace e alle recensioni favorevoli.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 9 febbraio al 15 febbraio. 1 Cime Tempestose. Regia: Emerald Fennell Cast: Owen Cooper, Amy Morgan, Jessica Knappett, Millie Kent Genere: Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 136 min. 2 Le cose non dette. Regia: Gabriele Muccino Cast: Margherita Pantaleo, Beatrice Savignani, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria Genere: Drammatico, Italia 2026, 114 min. 3 Agata Christian – Delitto sulle nevi. Regia: Eros Puglielli Cast: Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli, Sara Croce Genere: Commedia, Italia 2026, 105 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (9 febbraio – 15 febbraio) Classifica film al botteghino (2 febbraio – 8 febbraio) Questa settimana al botteghino italiano, i cinema hanno ripreso a riempirsi di pubblico. Classifica film al botteghino (26 gennaio – 1 febbraio) La settimana al cinema si apre con un nuovo successo per un film italiano, che conquista la vetta della classifica al botteghino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Box Office Italia di ieri: Le Cime Tempestose svettano nella classifica dei Film più visti al Cinema Giovedì 12 Febbraio; Box Office week-end del 06/02/2026; Send Help sempre in vetta al botteghino statunitense; Box Office Italia di ieri: ecco i 10 Film più visti al Cinema Mercoledì 11 Febbraio. Zootropolis 2 è il terzo film del 2025 a superare il miliardo di dollari al botteghinoSecondo i dati più recenti, Zootropolis 2 è ora il terzo film dell'anno ad aver superato il miliardo di dollari al botteghino. Vediamo quali sono gli altri due. NOTIZIA di Marie Armondi — 15/12/2025 ... multiplayer.it Incassi cinema ieri, 12 febbraio 2026: i 10 film più visti in ItaliaBox office Italia: ecco i 10 film che hanno incassato di più nella giornata di ieri, 12 febbraio 2026. Esordio da favola per Cime Tempestose che incassa più di mezzo milione di euro ... msn.com Parliamo di film brutti, questa è la mia classifica. Fammi sapere cosa ne pensi. - facebook.com facebook “Love Me Love Me”, il film ispirato al romance di Stefania S. (che torna protagonista in classifica) illibraio.it/news/cinema/lo… #cinema x.com