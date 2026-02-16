Il pubblico era quello delle grandi occasioni: aristocratici, diplomatici, stelle del cinema; di conseguenza, i più autorevoli giornalisti, non soltanto quelli sportivi, erano accorsi da tutta Europa. Venne definito “The Match of the Century” e in quel caso la definizione non era motivata dal tono enfatico che già cent'anni fa serviva a valorizzare e "vendere" gli eventi sportivi. In palio non c'era un titolo ufficiale e già questo proiettava l'incontro in una sorta di iperuranio tennistico. Si sarebbero giocate qualcosa di più grande, quelle due: la supremazia morale del tennis femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classe e nobiltà al potere: 100 anni fa Lenglen-Wills: il match tra le regine

FC 26 Pedro “Viaggio nel Tempo” 87 si distingue per la sua eleganza e versatilità sul campo.

Questa mattina, oltre 100 studenti provenienti dal Piemonte hanno preso parte a un progetto scolastico in montagna.

