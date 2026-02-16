Clamoroso il Vicenza sa pure perdere Ravenna e Ascoli provano a spaventare l' Arezzo

Il Vicenza ha subito una sorpresa dolorosa contro l’Alcione, una sconfitta che mette in discussione la leadership nel Girone A. La squadra di casa perde in modo inatteso, mentre Ravenna e Ascoli cercano di approfittarne e di mettere pressione sull’Arezzo, che continua a dominare nel Girone B. Un episodio che cambia gli equilibri in classifica e fa discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Ecco tutti quanto accaduto nelle 15 partite della domenica, in campo principalmente i gironi A e B (e Potenza-Altamura del girone C). Il programma si chiuderà domani con cinque posticipi (tre del girone A, due del girone B). Qui le classifiche. A sorpresa, il Vicenza perde la sua imbattibilità stagionale (era l'unico club tra i professionisti): al Menti - inviolato da dicembre 2023 -passa l'Alcione col guizzo nel finale del neo acquisto Plescia e per i milanesi la domenica diventa indimenticabile. Si ferma così anche la striscia di 58 partite senza perdere per Fabio Gallo, polemico contro la direzione arbitrale.