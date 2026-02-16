Civita di Bagnoregio crolli nell' area del ponte negli ultimi anni E la pioggia spaventa | A gennaio un terzo di quella annuale

Civita di Bagnoregio sta subendo crolli nell’area del ponte, un problema che si aggrava con le piogge intense. Negli ultimi anni, le crepe si sono fatte più profonde e frequenti, e a gennaio il maltempo ha provocato un terzo dei danni annuali. L’amministrazione comunale di Bagnoregio e l’esperto Claudio Margottini hanno preso posizione dopo le dichiarazioni di Roberto Troncarelli, presidente dell’Ordine dei geologi di Viterbo, ritenendo che le precipitazioni abbondanti contribuiscano a mettere sotto pressione le strutture.

L'amministrazione comunale di Bagnoregio e Claudio Margottini, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per la tutela e conservazione del paesaggio culturale del borgo, intervengono dopo l'intervista di ViterboToday a Roberto Troncarelli, il viterbese presidente nazionale dell'Ordine dei geologi. L'esperto ha parlato dei controlli al terreno in corso a Civita, dove sono presenti le macchine del Ministero. "Il borgo - ha affermato Troncarelli - sta dando segnali di piccoli cedimenti. Il problema è che l'acqua mangia la base di argilla e la parte sopra, quella fatta di tufo dove stanno le case, rischia di scivolare giù.