Città Alta ringhiera pericolosa si intervenga

Una lettrice ha segnalato che il parapetto del Palazzo della Ragione a Città Alta rappresenta un rischio per i bambini. La donna ha osservato che lo spazio tra le balaustre è troppo ampio, mettendo in pericolo i più piccoli che giocano o si avvicinano all’edificio. La sua denuncia evidenzia la necessità di intervenire subito per rendere più sicuro il luogo.

LA SEGNALAZIONE. Palazzo della Ragione, la denuncia di una lettrice: «Troppo spazio, rischio per i bambini». Il Comune: «Il tema è sul tavolo». «L’altezza dell’edificio e lo spazio che c’è tra un elemento e l’altro del parapetto è fonte di pericolo, sullo scalone di Palazzo della Ragione». La denuncia è di una nostra lettrice che già anni fa (è passato più di un decennio) aveva segnalato il problema di sicurezza per chi sale e scende dalla storica scalinata dell’edificio con accesso diretto su Piazza Vecchia, in Città Alta. «Anni fa ho denunciato la pericolosità della scalinata d’ingresso, la larghezza e altezza della balaustra sono tali da rendere possibile la caduta di un bambino e nemmeno troppo piccolo – torna a scrivere al nostro giornale la lettrice -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

