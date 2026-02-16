Cisterna-Cuneo 3-0 | Lanza esulta per la salvezza Cavaccini critica la mancanza di intensità
Lanza esulta per la salvezza dopo aver battuto Cuneo 3-0, un risultato che dimostra la determinazione della squadra di Cisterna Volley. La partita si è giocata davanti al pubblico di casa, che ha sostenuto i giocatori fino all'ultimo punto. Cavaccini, invece, critica la mancanza di intensità mostrata durante l'incontro, evidenziando alcuni errori in fase di attacco. Dopo la sconfitta dell’andata, la squadra di Morato ha saputo reagire e portare a casa la vittoria decisiva.
In casa Cisterna Volley si consuma una risposta di carattere e competitività: dopo la sconfitta dell'andata, la squadra guidata da Morato conquista la salvezza matematica con due turni di anticipo e opera un sorpasso in classifica, avanzando al decimo posto. Il risultato arriva grazie a una prestazione continua e a una gestione attenta di ogni fase dell'incontro, che denota una crescita evidente lungo il corso della stagione. La vittoria contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo permette a Cisterna Volley di chiudere la stagione con una consacrazione significativa: la stessa cifra di punti di Cuneo, ma un successo in più per i liguri, che influisce positivamente sul ranking e consolida la posizione in classifica.
#Superlega Cisterna-Cuneo 3-0 (25-19 25-19 27-25) CI: Lanza 15 CN: Feral 15 Trentino-Grottazzolina 3-2 (22-25 25-15 23-25 25-22 15-13) TN: Ramon 19 GR: Tatarov 23 #pallavolo #volley #volleyball x.com
Prestazione non all'altezza della situazione da parte dei biancoblù. Cuneo cade per 3-0 sul campo di Cisterna. La stagione non è ancora finita, c'è da lottare per molto ancora, a cominciare da domenica prossima e ancor prima dalla settimana di allenam