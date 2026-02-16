Cisgiordania uno dei registi di No Other Land è stato di nuovo aggredito dai coloni nella sua casa a Masafer Yatta
A quasi un anno dall'Oscar per No Other Land, il regista palestinese Hamdan Ballal denuncia una nuova brutale aggressione da parte di un gruppo di coloni nella sua casa in Cisgiordania. Un fratello ricoverato in ospedale, quattro parenti arrestati dai militari israeliani. Sullo sfondo, l'escalation di violenze e il piano israeliano illegale sulle terre palestinesi dell'Area C.🔗 Leggi su Fanpage.it
Palestinesi picchiati con le spranghe, case incendiate: pogrom dei coloni a Masafer Yatta
Camminando tra le case di Masafer Yatta, si sente ancora l’eco delle urla.
Come con il catasto Israele vuole annettere de facto la CisgiordaniaIl governo di Benjamin Netanyahu ha approvato una misura che prevede la registrazione dei terreni nella West Bank sotto il controllo di Tel Aviv. L'Anp: Grave violazione del diritto internazionale ... today.it
Israele avvia la registrazione dei terreni in CisgiordaniaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Israele avvia la registrazione dei terreni in Cisgiordania pubblicato il 16 Febbraio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it
Il regista premio Oscar Hamdan Ballal (No Other Land) è in ospedale dopo essere stato aggredito da un colono ebreo che continua a vessare lui e i suoi familiari con la protezione della polizia e dell'esercito israeliano. Quando i membri della famiglia Ballal, c - facebook.com facebook
Hamdan Ballal, vincitore un anno fa dell'Oscar con "No Other Land" e attaccato da coloni al suo rientro da Los Angeles nel suo villaggio Susiya (Mesafer Yatta), denuncia di aver subito oggi una nuova aggressione. Quattro dei suoi familiari sono stati arrestati, x.com