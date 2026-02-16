Cisgiordania uno dei registi di No Other Land è stato di nuovo aggredito dai coloni nella sua casa a Masafer Yatta

A quasi un anno dall'Oscar per No Other Land, il regista palestinese Hamdan Ballal denuncia una nuova brutale aggressione da parte di un gruppo di coloni nella sua casa in Cisgiordania. Un fratello ricoverato in ospedale, quattro parenti arrestati dai militari israeliani. Sullo sfondo, l'escalation di violenze e il piano israeliano illegale sulle terre palestinesi dell'Area C.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Palestinesi picchiati con le spranghe, case incendiate: pogrom dei coloni a Masafer Yatta

Camminando tra le case di Masafer Yatta, si sente ancora l’eco delle urla.

