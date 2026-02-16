Cioni FdI | Le parole di Orsi confermano i limiti strutturali del civismo e il fallimento del prog

Alex Cioni di Fratelli d’Italia ha criticato le parole di Valter Orsi, sottolineando come evidenzino i problemi strutturali del civismo a Schio. Orsi ha recentemente espresso opinioni che mettono in discussione la solidità del progetto amministrativo in città, alimentando i dubbi sulla capacità della giunta di portare avanti le proprie politiche. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensione tra le forze politiche locali, che si sta facendo sempre più acceso.

Civismo a Schio: Fratelli d'Italia Mette in Discussione la Tenuta del Progetto Amministrativo. Schio (Vicenza) – Le recenti dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alex Cioni, riaprono il dibattito sulla stabilità dell'amministrazione civica a Schio, innescato da osservazioni critiche emerse a seguito del silenzio prolungato di Valter Orsi. Cioni solleva dubbi sulla capacità di un modello politico basato sull'assenza di partiti tradizionali di resistere alle sfide della gestione amministrativa, evidenziando la necessità di una leadership definita e di una solida base politica. Le Parole di Orsi e la Reazione di Fratelli d'Italia. Argomenti discussi: Schio, si dimette Valter Orsi. Cioni (FdI): Il civismo affonda tra contraddizioni e assenza di leadership; Schio. FdI: Il controllo di vicinato funziona e rafforza il senso di comunità. Cioni (FdI): Le parole di Orsi confermano i limiti strutturali del civismo e il fallimento del progettoIl capogruppo di Fratelli d'Italia Alex Cioni interviene a margine delle dichiarazioni di Valter Orsi, tornato a parlare dopo settimane di silenzio.