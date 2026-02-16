Cinema a colazione domenica 22 febbraio Quando la moglie è in vacanza ai Salesiani
Domenica 22 febbraio, il cinema I Salesiani ospita la proiezione di “Quando la moglie è in vacanza”, un film di Billy Wilder del 1955, dopo che il regista ha scelto questa pellicola per il suo stile umoristico. La proiezione si svolge durante l'evento “Cinema a colazione”, pensato per offrire un momento di svago prima di iniziare la giornata. Il pubblico potrà gustare il film in un ambiente informale, con la possibilità di condividere commenti e risate subito dopo la proiezione.
Per Cinema a Colazione, domenica 22 febbraio, al Cinema I Salesiani, sarà proiettato il film “Quando la moglie è in vacanza” (1955 – 1h45m) di Billy Wilder. Introduce il film Francesca Mennella. L'evento, come di consueto, prevede la colazione alle ore 09.15 e l'inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d'ingresso di 8 euro è comprensivo della colazione. “Quando la moglie è in vacanza” è un film del 1955 diretto da Billy Wilder, tratto dalla commedia teatrale di George Axelrod. È una delle commedie più celebri degli anni Cinquanta, divenuta iconica soprattutto grazie alla presenza di Marilyn Monroe in una delle sue interpretazioni più famose.🔗 Leggi su Livornotoday.it
