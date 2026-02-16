Cineforum dell' università di Verona dedicato al mito delle Olimpiadi Invernali

L'università di Verona organizza un cineforum dedicato alle Olimpiadi Invernali, perché vuole avvicinare gli studenti al mito di questo evento sportivo. L'iniziativa si intitola “Le tante facce delle medaglie. Le Olimpiadi invernali al cinema” e si inserisce nel programma UniVerso i Giochi di Milano Cortina 2026. Durante le proiezioni, verranno mostrati film che raccontano le sfide e le storie di atleti e città ospitanti. La prima serata si terrà questa settimana nella sala principale dell'ateneo.

L'università di Verona promuove l'iniziativa intitolata "Le tante facce delle medaglie. Le Olimpiadi invernali al cinema", inserita nel calendario UniVerso i Giochi di Milano Cortina 2026. Il ciclo di incontri si terrà dal 19 febbraio al 12 marzo, ogni giovedì alle 18, presso l'aula Caprioli del Polo Zanotto in Viale dell'Università 4. L'ingresso è libero e la rassegna propone quattro film che esplorano il mito olimpico tra competizione, identità nazionale, inclusione e riscatto. Ogni proiezione sarà accompagnata da un'introduzione cinematografica e da un approfondimento interdisciplinare.