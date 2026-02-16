Ciclone Harry ristori e cifre incerte | 741 milioni di prima richiesta e due miliardi stimati
Il ciclone Harry ha provocato danni ingenti in Sicilia, portando a una prima richiesta di ristori di 741 milioni di euro e a uno stimato di due miliardi. La regione aspetta ancora di ricevere i fondi dal governo centrale, mentre le aziende colpite continuano a fare i conti con le perdite. La burocrazia e le procedure complicate rallentano la distribuzione delle risorse.
La Regione ha stanziato 680 milioni per l’emergenza e chiesto il riconoscimento dello stato nazionale; le prime stime dei danni divergono e il decreto di aiuti del governo centrale non è ancora arrivato La gestione dei ristori post-ciclone Harry in Sicilia segnata da numeri contrastanti e da un’attesa prolungata per le risorse nazionali. La Regione, attraverso una nota ufficiale, ha precisato che la prima richiesta formale alla Protezione civile nazionale ammonta a 741 milioni di euro, allegata alla delibera della giunta dello scorso 22 gennaio che aveva dichiarato l’emergenza regionale e contestualmente richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, poi concesso il 26 gennaio con il primo stanziamento di 33 milioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sciacca colpita dal ciclone Harry: attivata richiesta fondi regionali per danni stimati in 1,5 milioni di euro.
Questa mattina, il sindaco di Sciacca ha annunciato che il comune ha richiesto alla Regione i fondi per coprire i danni causati dal ciclone Harry.
Ciclone Harry, la Regione: "Chiesti 741 milioni per l'emergenza, dialogo costante con Roma"
Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, portando la Regione a chiedere ufficialmente 741 milioni di euro per l’emergenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
