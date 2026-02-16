Ciclone Harry la Regione | Chiesti 741 milioni per l' emergenza dialogo costante con Roma
Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, portando la Regione a chiedere ufficialmente 741 milioni di euro per l’emergenza. La richiesta, inviata alla Protezione civile nazionale, si basa su un’analisi dettagliata dei danni subiti, tra cui crolli di strade e allagamenti. La Regione mantiene un dialogo costante con Roma per coordinare gli interventi necessari.
La nota diramata da Palazzo d'Orleans: "L'interlocuzione col governo nazionale è costante, operativa e costruttiva, finalizzata ad accelerare procedure, ristori e interventi per i territori colpiti" In merito alla quantificazione complessiva dei danni causati dal ciclone Harry, Palazzo d'Orleans precisa che, al momento, la prima richiesta ufficiale, pari a 741 milioni di euro, trasmessa dalla Regione alla Protezione civile nazionale, è quella allegata alla delibera della giunta regionale dello scorso 22 gennaio, che ha dichiarato l'emergenza regionale e contestualmente richiesto a Palazzo Chigi il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ciclone Harry, Palazzo d’Orléans: dialogo costante e costruttivo tra Regione e Governo nazionale
Il Ciclone Harry ha causato ingenti danni e la Regione ha inviato una richiesta ufficiale di aiuto al Governo, per un importo di 741 milioni di euro.
Ciclone Harry, Schifani a Catania con Meloni: «Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza» VIDEO
Il presidente del Senato, Schifani, si è recato a Catania insieme a Meloni per incontrare la gente colpita dal Ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: SardegnaProtezioneCivile - Emergenza Ciclone Harry: ricognizione danni e interventi sul SIPC entro il 18 febbraio; Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: Dalla Regione mezzo miliardo per il rilancio dei territori; Niscemi e ciclone Harry, dalla Regione Sicilia 558 milioni per la creazione di un Fondo emergenze; Ciclone Harry, Arera sospende per 6 mesi le bollette nei comuni danneggiati: ecco quali.
Ciclone Harry, in Sicilia danni per centinaia di milioni di euro: dialogo costante tra Regione e Governo nazionaleProsegue il confronto tra Regione Siciliana e Governo nazionale per fronteggiare le conseguenze del Ciclone Harry in Sicilia. newsicilia.it
Ciclone Harry e frana Niscemi: Consulta degli Ingegneri propone una Long List di espertiLa Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha avanzato al presidente Renato Schifani la proposta di supportare ... tp24.it
Ciclone Harry e frana Niscemi: Consulta degli Ingegneri propone una Long List di esperti #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook