Ciclone Harry la Regione | Chiesti 741 milioni per l' emergenza dialogo costante con Roma

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, portando la Regione a chiedere ufficialmente 741 milioni di euro per l’emergenza. La richiesta, inviata alla Protezione civile nazionale, si basa su un’analisi dettagliata dei danni subiti, tra cui crolli di strade e allagamenti. La Regione mantiene un dialogo costante con Roma per coordinare gli interventi necessari.

La nota diramata da Palazzo d'Orleans: "L'interlocuzione col governo nazionale è costante, operativa e costruttiva, finalizzata ad accelerare procedure, ristori e interventi per i territori colpiti" In merito alla quantificazione complessiva dei danni causati dal ciclone Harry, Palazzo d'Orleans precisa che, al momento, la prima richiesta ufficiale, pari a 741 milioni di euro, trasmessa dalla Regione alla Protezione civile nazionale, è quella allegata alla delibera della giunta regionale dello scorso 22 gennaio, che ha dichiarato l'emergenza regionale e contestualmente richiesto a Palazzo Chigi il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Il presidente del Senato, Schifani, si è recato a Catania insieme a Meloni per incontrare la gente colpita dal Ciclone Harry.

