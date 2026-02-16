Ci vergogneremo di aver fatto parte del Board of Peace di Donald Trump anche solo come osservatori
Il Parlamento italiano si appresta a decidere sulla presenza nel Board of Peace di Donald Trump, un organismo internazionale promosso dall’ex presidente degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento in cui molti cittadini si sentono imbarazzati all’idea di aver preso parte a questa iniziativa, anche solo come osservatori. La riunione inaugurale si terrà giovedì, e il voto di oggi potrebbe segnare il nostro coinvolgimento ufficiale.
Oggi il Parlamento italiano voterà sulla partecipazione italiana nel neonato organismo internazionale voluto dal presidente Usa, che si riunirà per la prima volta giovedì. Qualche "piccola" ragione contro l'opportunità di farvi parte.🔗 Leggi su Fanpage.it
Donald Trump a Davos firma l'atto costitutivo del Board of peace per Gaza, ci sono 22 Paesi
Durante il forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha firmato ufficialmente l'atto costitutivo del Board of Peace per Gaza, un'iniziativa internazionale coinvolgente 22 Paesi.
Meloni accetta l’invito di Trump su Gaza, l’Italia sarà nel Board of peace: «Saremo osservatori»
Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ci vergogneremo di aver fatto parte del Board of Peace di Donald Trump (anche solo come osservatori).
Askatasuna e domiciliari agli arrestati, Salvini: «Una vergogna. Votare sì al referendum»Dopo la decisione di mettere agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato perché sospettato di aver preso parte all'aggressione del poliziotto ... corriere.it
L’oro e il marmo non sono, nel lessico del potere, semplici materiali: costituiscono una grammatica. Evocano solidità, permanenza, “peso” storico e, più direttamente, l’idea di risorse senza limiti. Nel gusto architettonico di Donald Trump l’ornamento non è discr facebook
Giorgia Meloni ha scelto la subalternità totale a Donald Trump. Al contrario di Merz non prende le distanze dal mondo Maga e ora vuole trascinare l’Italia come ‘osservatore” al cosiddetto Board of Peace. Osservatore di cosa Delle riunioni esclusive nel club d x.com