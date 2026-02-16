Chrome zero-day attivo 2026 aggiornato da google
Google ha rilasciato un aggiornamento urgente di Chrome per chiudere una grave falla di sicurezza nota come CVE-2026-2441. La vulnerabilità, scoperta di recente, permette agli hacker di eseguire codice maligno semplicemente visitando alcune pagine web infette. In risposta, Google ha rilasciato una patch che dovrebbe proteggere gli utenti da possibili attacchi. L'aggiornamento è già disponibile per tutti e si consiglia di installarlo subito.
google ha rilasciato una patch di emergenza per chrome per correggere una vulnerabilità di alto livello identificata come cve-2026-2441. l’errore, sfruttato in attacchi reali, riguarda una gestione difettosa delle risorse in un componente di chrome e richiede una risposta immediata per minimizzare i rischi su tutte le piattaforme supportate: windows, macos e linux. l’intervento è finalizzato a proteggere gli utenti e a stabilizzare il comportamento del browser durante l’elaborazione dei font. la patch di google chrome contro la vulnerabilità zero-day 2026. la falla origina da un use-after-free nel componente cssfontfeaturevaluesmap di chrome. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Chrome al rischio zero-day: vulnerabilità critica già sfruttata, aggiornamento urgente per Windows, macOS e Linux.
Una falla di sicurezza in Chrome, identificata come CVE-2026-2441, ha colpito milioni di utenti dopo essere stata sfruttata da hacker, innescando un aggiornamento urgente per Windows, macOS e Linux.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
