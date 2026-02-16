Chrome al rischio zero-day | vulnerabilità critica già sfruttata aggiornamento urgente per Windows macOS e Linux

Una falla di sicurezza in Chrome, identificata come CVE-2026-2441, ha colpito milioni di utenti dopo essere stata sfruttata da hacker, innescando un aggiornamento urgente per Windows, macOS e Linux. Google ha rilasciato subito una patch per bloccare gli attacchi, che si sono verificati già nelle ultime settimane. La vulnerabilità permette di eseguire codice dannoso attraverso pagine web compromesse. Molti utenti di Chrome sono a rischio, anche senza rendersene conto, se non aggiornano il browser subito.

Chrome sotto attacco: vulnerabilità zero-day mette a rischio milioni di utenti. Google ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per il browser Chrome a causa di una vulnerabilità zero-day, identificata come CVE-2026-2441, già sfruttata da criminali informatici. La falla, presente nei sistemi Windows, macOS e Linux, potrebbe consentire agli attaccanti di prendere il controllo del browser e, potenzialmente, del sistema operativo sottostante. L'intervento immediato di Google sottolinea la crescente sofisticazione delle minacce online e la necessità di aggiornamenti rapidi per proteggere gli utenti.