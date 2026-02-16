Chris Hemsworth confessa | Ho rubato le armi da tutti i miei film

Chris Hemsworth ha ammesso di aver preso alcune armi dai set dei suoi film, tra cui l’Asgardian Stormbreaker, per motivi personali. La star di Hollywood ha raccontato di aver conservato questi oggetti come ricordo delle sue interpretazioni e delle avventure sul set, portando a casa anche strumenti come martelli e asce. Un dettaglio concreto è che alcuni di questi arnesi sono finiti in mostra nella sua casa, attirando l’attenzione dei fan.