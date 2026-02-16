Chiusure idriche programmate | 21 Comuni senz' acqua anche a Carnevale
A causa di lavori di manutenzione, 21 Comuni resteranno senza acqua anche durante il Carnevale. Le interruzioni sono state programmate per effettuare interventi sulle condotte e garantire un servizio più affidabile in futuro. Molti cittadini dovranno fare scorte di acqua in vista delle sospensioni previste, che si protrarranno anche nei giorni di festa.
La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche, serali e pomeridiane, fino a lunedì 23 febbraio Proseguono anche nella settimana di Carnevale le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, la Sasi spa ritiene necessario effettuare le chiusure programmate nel periodo che va da lunedì 16 a lunedì 23 febbraio 2026. Si necessita, inoltre, di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel Comune di Ortona, zona capoluogo, con chiusura dalle ore 22 di lunedì 16 febbraio alle ore 6 di domani 17 febbraio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
