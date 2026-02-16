Chirurgia al Moscati di Avellino isterectomia robotica totalmente transvaginale ‘prima volta’

Al Moscati di Avellino, i chirurghi dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia hanno eseguito la prima isterectomia robotica completamente transvaginale utilizzando la tecnica vNotes, un intervento che ha richiesto l’impiego di un robot chirurgico e ha comportato un'incisione minima.

(Adnkronos) – I medici dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Moscati di Avellino hanno eseguito la settimana scorsa un'isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNotes. A effettuare l'intervento – descritto dall'azienda ospedaliera come il primo con questa metodica in Italia – è stata l'équipe guidata da Mario Ardovino, che ha utilizzato il sistema robotico Da Vinci Xi. La paziente che ha ricevuto il trattamento è una donna di 46 anni della provincia di Avellino affetta da fibromatosi uterina sintomatica, una patologia caratterizzata dalla presenza di fibromi (tumori benigni dell'utero) che possono provocare sanguinamenti abbondanti (metrorragia), dolore e aumento significativo del volume dell'organo.