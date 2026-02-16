Chiesti a Anm finanziatori Comitato No

Il ministero della Giustizia ha chiesto all’Anm di chiarire le fonti di finanziamento, dopo aver sollevato dubbi su possibili conflitti. Il capo Gabinetto ha scritto al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Parodi, evidenziando che alcuni sostenitori privati del Comitato No al Referendum potrebbero influenzare indirettamente l’attività dell’associazione. Un esempio concreto riguarda alcuni finanziamenti arrivati da privati che si sono fatti avanti per sostenere pubblicamente la campagna contro la riforma.

17.00 Nel documento firmato dal capo Gabinetto del ministero Giustizia e inviato al presidente Anm Parodi si solleva "potenziale conflitto tra magistrati iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm" del Comitato per il No al Referendum. Nel documento si sottopone alle valutazioni dell'Anm "l'opportunità di rendere noto alla collettività,nell'ottica di una piena trasparenza,gli eventuali finanziamenti ricevuti" dal Comitato del No da privati cittadini.