Chiesa scaricato dal Liverpool | nuova maglia per 20 milioni
Federico Chiesa lascia il Liverpool a causa di problemi contrattuali e ora si trasferisce altrove. La sua nuova maglia costa 20 milioni di euro e rappresenta un passo importante nella sua carriera. Nei prossimi giorni, si aspetta di ufficializzare il trasferimento e conoscere i dettagli dell’accordo.
Cambia di nuovo il futuro di Federico Chiesa: ecco le ultimissime sull’ex Juventus, tutto quello che sta accadendo. Sabato è stato schierato titolare in FA Cup contro il Brighton, ma Federico Chiesa ha deluso e si avvicina a grandi passi l’ addio al Liverpool al termine di questa stagione. Il 28enne originario di Genova è stato accostato anche alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, ma alla fine l’affare è sfumato ed è rimasto in Inghilterra. Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato.it Permanenza in Premier League che, però, rischia di avere i giorni contati. Chiesa, infatti, non rientra più nei piani della dirigenza dei Reds e in estate potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus-Chiesa: la nuova formula per convincere il Liverpool
La Juventus si concentra sul rafforzamento del reparto offensivo, puntando su Federico Chiesa per consolidare la propria squadra.
Chiesa Juve, possibile svolta per l’estate: ecco la nuova posizione del Liverpool
La Juventus potrebbe fare un passo importante quest'estate per blindare Federico Chiesa.
Il Napoli tra le possibili destinazioni di Federico Chiesa in estate: la voce dall'InghilterraL'esterno d'attacco potrebbe lasciare il Liverpool nei prossimi mesi dopo due stagioni in cui non ha trovato tantissimo spazio ... napolitoday.it
Federico Chiesa, occasione fallita: anche i tifosi lo scaricano, a giugno sarà addio. I dubbi di Gattuso in vista del playoff dell'ItaliaL'attaccante azzurro non lascia il segno contro il Brighton e perde l'occasione di far cambiare idea a Slot. Dubbi sulla sua convocazione per il playoff di marzo per andare al Mondiale. msn.com
