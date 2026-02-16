Chiesa scaricato dal Liverpool | nuova maglia per 20 milioni

Federico Chiesa lascia il Liverpool a causa di problemi contrattuali e ora si trasferisce altrove. La sua nuova maglia costa 20 milioni di euro e rappresenta un passo importante nella sua carriera. Nei prossimi giorni, si aspetta di ufficializzare il trasferimento e conoscere i dettagli dell’accordo.

Cambia di nuovo il futuro di Federico Chiesa: ecco le ultimissime sull’ex Juventus, tutto quello che sta accadendo.  Sabato è stato schierato titolare in FA Cup contro il Brighton, ma Federico Chiesa ha deluso e si avvicina a grandi passi l’ addio al Liverpool al termine di questa stagione. Il 28enne originario di Genova è stato accostato anche alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, ma alla fine l’affare è sfumato ed è rimasto in Inghilterra. Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato.it Permanenza in Premier League che, però, rischia di avere i giorni contati. Chiesa, infatti, non rientra più nei piani della dirigenza dei Reds e in estate potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

