Federico Chiesa lascia il Liverpool a causa di problemi contrattuali e ora si trasferisce altrove. La sua nuova maglia costa 20 milioni di euro e rappresenta un passo importante nella sua carriera. Nei prossimi giorni, si aspetta di ufficializzare il trasferimento e conoscere i dettagli dell’accordo.

Cambia di nuovo il futuro di Federico Chiesa: ecco le ultimissime sull’ex Juventus, tutto quello che sta accadendo. Sabato è stato schierato titolare in FA Cup contro il Brighton, ma Federico Chiesa ha deluso e si avvicina a grandi passi l’ addio al Liverpool al termine di questa stagione. Il 28enne originario di Genova è stato accostato anche alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, ma alla fine l’affare è sfumato ed è rimasto in Inghilterra. Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato.it Permanenza in Premier League che, però, rischia di avere i giorni contati. Chiesa, infatti, non rientra più nei piani della dirigenza dei Reds e in estate potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chiesa scaricato dal Liverpool: nuova maglia per 20 milioni

La Juventus si concentra sul rafforzamento del reparto offensivo, puntando su Federico Chiesa per consolidare la propria squadra.

La Juventus potrebbe fare un passo importante quest’estate per blindare Federico Chiesa.

