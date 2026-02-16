Federico Chiesa ha giocato ancora una volta da titolare nella partita di FA Cup tra Liverpool e Brighton, ma il suo rendimento non ha convinto i tifosi. La delusione cresce tra i supporter, che temono un’ulteriore perdita di fiducia da parte del club. Gattuso, che deve decidere sui playoff, si mostra ancora indeciso sulle sue scelte future. Intanto, i fan si chiedono se il talento italiano riuscirà a sbloccarsi prima della fine della stagione.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Lecce, parla il ds Trinchera nel pre partita: «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo. Sul mercato.» Cagliari, Pisacane nel pre gara: «Ci siamo preparati cercando di lavorare sui loro punti deboli. Mi auguro che.» Bastoni Inter, Sala non ci sta: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili.» Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.