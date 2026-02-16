Chiellini arrivato in Lega Serie A Saluterà Marotta? | la risposta del dirigente bianconero

alle domande dei cronisti presenti. La sede della Lega Serie A a Milano è diventata oggi l’epicentro del dibattito calcistico italiano, ospitando un’assemblea caricata di tensioni elettriche dopo i fatti del Derby d’Italia. Il primo a varcare la soglia degli uffici di via Rosellini è stato Giorgio Chiellini, in veste di Director of Football Strategy della Juventus. La sua presenza fisica, in un momento in cui molti club optano per il collegamento da remoto, sottolinea la volontà della società bianconera di presidiare i tavoli istituzionali in una fase di aperto scontro politico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta si incontrano di nuovo oggi in Lega Serie A, questa volta per discutere delle nuove regole sui diritti televisivi.

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

