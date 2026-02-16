chiedono soldi a una donna coppia fermata per truffa

Una coppia di truffatori ha cercato di ingannare una donna a Perugia, ma è stata fermata sul fatto grazie all’intuizione del marito della vittima. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno arrestato un uomo di 35 anni e una donna di 47, entrambi noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano di farsi consegnare dei soldi da una pensionata di 75 anni. La vicenda si è svolta in un quartiere della città, dove i malviventi avevano avvicinato la donna fingendosi rappresentanti di un’ente benefico.

PERUGIA – Ennesima truffa agli anziani sventata grazie all'intuito del marito della vittima e all'immediato intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia che, insieme ai militari delle Stazioni di Perugia-Fortebraccio e Ponte San Giovanni, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne e una 47enne, di origini meridionali e già noti alle Forze dell'ordine, per truffa aggravata in concorso ai danni di una pensionata 75enne del luogo. L'importante risultato operativo (legato ad un fenomeno di crescente allarme sociale a livello nazionale) è scaturito dalla tempestiva chiamata effettuata al 112 da parte del marito della vittima.

