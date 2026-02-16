Chi vuol essere milionario pagelle del 15 febbraio | matematica e italiano mietono vittime 5 fenomeno fuori gara 9

Il quiz “Chi vuò essere milionario” torna in onda domenica 15 febbraio, dopo un calo di partecipanti che ha lasciato alcuni concorrenti senza risposte. Durante la puntata, i concorrenti hanno affrontato domande di matematica e italiano, con cinque di loro che sono stati eliminati. Un concorrente ha invece lasciato il gioco senza problemi, dimostrando una preparazione solida e costante. La puntata si è conclusa con un momento di grande tensione, quando un partecipante ha superato la soglia di sicurezza con una risposta decisiva.

Non perde il proprio smalto Chi vuol essere milionario, che torna domenica 15 febbraio con il quiz simbolo della storia televisiva italiana. Gerry Scotti conduce ancora volta una puntata che porta con sé colpi di scena e momenti iconici. Bella la gara dei tre sfidanti che hanno provato la famosa "scalata verso il milione", sognando di poter leggere la fatidica domanda all'ultimo agognato scalino. A fare da padroni sono stati i ragionamenti dei tre concorrenti, che hanno dato fondo a tutte le loro conoscenze e risorse, accompagnando gli spettatori tra le difficoltà delle domande proposte dagli attori.