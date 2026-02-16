Chi sarà l' arbitro di Milan-Como nel recupero della 24ª giornata | tutte le designazioni
Maurizio Mariani di Aprilia arbitrerà il recupero della 24ª giornata tra Milan e Como, una partita molto attesa dai tifosi. La decisione è stata comunicata dalla Lega Calcio e ha suscitato alcune discussioni tra gli appassionati. Mariani ha già diretto diversi incontri di Serie A e si prepara a gestire questa sfida importante per entrambe le squadre.
L'attesa per la sfida di Serie A tra Milan e Como è centrata sull'arbitro designato per dirigere la gara: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. L'appuntamento promette intensità e decisioni decisive, in un contesto di massima attenzione in casa rossonera e per il cammino stagionale della formazione nero-rossa. Mariani torna a dirigere un incontro in casa del Milan guidato da Massimiliano Allegri in una cornice cruciale per la classifica. Il precedente stagionale tra le squadre non ha portato buone prospettive per i rossoneri: il pareggio 1-1 contro il Genoa ha generato tensioni e discussioni su alcune decisioni arbitrali.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Arbitro Milan Como, ecco chi dirigerà il recupero della 24^ giornata: la designazione completa
Maurizio Mariani sarà l’arbitro del recupero tra Milan e Como, perché la designazione ufficiale dell’AIA è arrivata in mattinata.
