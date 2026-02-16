Chi l’ha visto? È scomparso Melchiorre D’Aleo

Melchiorre D’Aleo è sparito da Scicli, e la sua scomparsa preoccupa molto i cittadini. La famiglia ha segnalato la sua assenza alla polizia ieri sera, dopo averlo visto uscire di casa senza più tornare. La comunità si mobilita, distribuendo volantini e cercando di raccogliere eventuali indizi sulla sua sorte.

Scomparsa a Scicli: Angoscia per Melchiorre D'Aleo, la Comunità in Attesa di Risposte. Una profonda preoccupazione avvolge Scicli, in provincia di Ragusa, per la scomparsa di Melchiorre D'Aleo. L'uomo è stato visto l'ultima volta in serata, in circostanze ancora da chiarire, e la sua assenza ha immediatamente allertato le autorità e la comunità locale. La vicenda, che si inserisce in un contesto di fragilità sociale e di crescente insicurezza nelle aree interne della Sicilia, richiede un'indagine rapida e approfondita. Un Quadro di Preoccupazione: Gli Eventi della Serata. La notizia della scomparsa di Melchiorre D'Aleo è emersa nella serata del 16 febbraio 2026.