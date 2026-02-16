Chi era Laura Masiello la malattia che l’ha spenta a 60 anni
Laura Masiello, giornalista sportiva di 60 anni, è morta a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa colpisce il Napoli, di cui era grande tifosa, e il mondo del giornalismo, dove si distingueva per la cura e la precisione con cui seguiva le partite. La sua passione si manifestava anche nel modo in cui seguiva le partite dal vivo allo stadio, sempre con entusiasmo e attenzione.
Il Napoli perde una tifosa appassionata, il giornalismo sportivo una professionista attenta e preziosa. Diciamo addio a Laura Masiello, da tanti anni colonna della redazione sportiva di Ansa, della quale era caposervizio aggiunto. Avrebbe compiuto 60 anni il 9 maggio e la sua vita è stata ricca di passione, vissuta insieme al padre, Nino, anche lui fu uno storico cronista partenopeo. A portarla via una malattia fulminante. Laura Masiello morta a 60 anni, la malattia che l’ha portata via. “È morta in nottata dopo una malattia fulminante Laura Masiello, giornalista dell’ Ansa, da tanti anni colonna della redazione sportiva della quale era caposervizio aggiunto”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Laura Masiello, la giornalista morta a 60 anni: la passione per lo sport, il Napoli e la malattia fulminante
Laura Masiello, la giornalista di 60 anni, è morta a causa di una malattia improvvisa che non le ha lasciato scampo.
Laura Masiello morta a 60 anni: addio alla storica giornalista sportiva Ansa, il ricordo e i funerali a Napoli
Laura Masiello, giornalista sportiva di lunga data, è morta a 60 anni a causa di una grave malattia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
