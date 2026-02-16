Chi è Giovanni Ferrero impero dolciario ereditato da 61enne dopo morte madre Maria Franca patrimonio personale di oltre $41,7mld
Giovanni Ferrero ha ereditato il suo impero dolciario dopo la morte della madre Maria Franca, una perdita che ha segnato una svolta nella sua vita e nel patrimonio di famiglia. La sua ricchezza personale supera i 41 miliardi di dollari, secondo Forbes, rendendolo uno degli uomini più ricchi al mondo e il più ricco d’Italia. Ferrero, 61 anni, è figlio di Michele Ferrero e di Maria Franca Fissolo Ferrero, e ha già consolidato la sua posizione nel settore dei dolci. La sua gestione ha portato a un'espansione globale del marchio, con un’attenzione particolare ai mercati emergenti.
Alba piange Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni, perché era considerata la custode dell’impero dolciario e rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale.
Maria Franca Ferrero, 87 anni, è scomparsa ieri pomeriggio nella sua villa di Alba, dove aveva trascorso gli ultimi anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’industria dolciaria italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
