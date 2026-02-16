Chi è Giovanni Ferrero impero dolciario ereditato da 61enne dopo morte madre Maria Franca patrimonio personale di oltre $41,7mld

Da ilgiornaleditalia.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Ferrero ha ereditato il suo impero dolciario dopo la morte della madre Maria Franca, una perdita che ha segnato una svolta nella sua vita e nel patrimonio di famiglia. La sua ricchezza personale supera i 41 miliardi di dollari, secondo Forbes, rendendolo uno degli uomini più ricchi al mondo e il più ricco d’Italia. Ferrero, 61 anni, è figlio di Michele Ferrero e di Maria Franca Fissolo Ferrero, e ha già consolidato la sua posizione nel settore dei dolci. La sua gestione ha portato a un'espansione globale del marchio, con un’attenzione particolare ai mercati emergenti.

Secondo Forbes, Giovanni Ferrero figura stabilmente tra i miliardari più ricchi del pianeta, con una ricchezza personale che supera i 41 miliardi di dollari, primato che lo rende l’uomo più ricco d’Italia Giovanni Ferrero è il figlio di Michele Ferrero e di Maria Franca Fissolo Ferrero e ha e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi 232 giovanni ferrero impero dolciario ereditato da 61enne dopo morte madre maria franca patrimonio personale di oltre $417mld
© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Giovanni Ferrero, impero dolciario ereditato da 61enne dopo morte madre Maria Franca, patrimonio personale di oltre $41,7mld

Alba piange Maria Franca Ferrero: lutto cittadino e omaggio per la custode dell’impero dolciario.

Alba piange Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni, perché era considerata la custode dell’impero dolciario e rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale.

Ferrero: addio a Maria Franca, mente strategica dell’impero dolciario e pilastro del Made in Italy. 87 anni.

Maria Franca Ferrero, 87 anni, è scomparsa ieri pomeriggio nella sua villa di Alba, dove aveva trascorso gli ultimi anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’industria dolciaria italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Manager / Chi è Giovanni Ferrero, l'uomo più ricco d'Italia che ha ereditato l'impero della Nutella; Giovanni Ferrero guida l’impero Nutella ed è il più ricco d’Italia; Giovanni e i cinque nipoti Ferrero: il futuro è loro; Chi è stata Maria Franca Fissolo Ferrero, la custode silenziosa dell'impero Nutella.

chi è giovanni ferreroManager / Chi è Giovanni Ferrero, l'uomo più ricco d'Italia che ha ereditato l'impero della NutellaAlla guida dell'azienda dopo la tragica morte del fratello, la sua ricchezza è valutata dalla rivista Forbes in circa 41,4 miliardi di dollari ... affaritaliani.it

chi è giovanni ferreroChi sono Giovanni e Pietro figli di Maria Franca Fissolo, la vedova Ferrero morta oggiLa morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele Ferrero e per anni una delle donne più ricche d’Italia, chiude un capitolo enorme della storia dell’industria dolciaria italiana.Dietro i nu ... alphabetcity.it