Chi è Enrico Griselli il marito di Serena Autieri | manager produttore teatrale e compagno di vita

Enrico Griselli, noto manager e produttore teatrale, si trova al centro di una storia d’amore con Serena Autieri, con cui si è sposato nel 2010, e insieme hanno avuto una figlia. La coppia vive a Napoli e spesso si mostra unita sui social, condividendo momenti di famiglia con i fan. Recentemente, Serena Autieri ha raccontato che quando litigano, è sempre lui a cercare di sistemare le cose, dimostrando una forte complicità tra loro. Oggi, l’attrice napoletana sarà ospite di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri, attrice e conduttrice napoletana oggi ospite di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14:00. Manager e produttore teatrale, Griselli è al fianco dell’artista da oltre quindici anni, in un’unione solida e riservata che ha dato vita anche a una collaborazione professionale. Dopo i presunti flirt attribuiti negli anni a Serena Autieri — da Guido Maria Brera a Giovanni Malagò, passando per Luca Capuano — nella vita dell’attrice entra Enrico Griselli, manager e impresario teatrale. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Chi è Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri: manager, produttore teatrale e compagno di vita Chi Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri: “Se litighiamo sono io quella che cerca di fare pace” Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri, attrice e cantante italiana. Serena Autieri protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical” Serena Autieri sarà protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical” fino a domenica 1 marzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri: manager, produttore teatrale e compagno di vita. Serena Autieri ospite a Domenica In: chi è l'attrice e cantante, età, carriera, vita privata, matrimonio e amori passatiL'attrice e cantante è sposata dal settembre 2010 con il manager e produttore teatrale Enrico Griselli. Come confermato dalla stessa Autieri, l'uomo le ha fatto la proposta di matrimonio nel bosco ... ilmessaggero.it Serena Autieri : "Mia figlia Giulia è la mia personale rivoluzione" . Serena Autieri : racconta se stessa e il rapporto con la figlia di dodici anni, nata nel 2013 dal matrimonio con il produttore teatrale Enrico Griselli. L'occasione è stata buona anche per realizzare - facebook.com facebook