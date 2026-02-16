Chi è Atle McGrath lo sciatore che è andato a piangere nel bosco dopo essere uscito dallo slalom olimpico
Atle McGrath, lo sciatore norvegese, ha lasciato la pista e si è diretto nel bosco dopo aver concluso la prima manche dello slalom olimpico, visibilmente sconvolto. Dopo aver concluso la sua discesa, McGrath ha abbandonato i bastoncini e si è allontanato, imboccando un sentiero che attraversa gli alberi vicino alla Stelvio. La scena ha catturato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, che hanno assistito alla sua reazione emotiva.
L'oro nello Slalom olimpico a Bormio va allo svizzero Loic Meillard e i connazionali lungo il percorso festeggiano nell'esatto momento in cui il norvegese, di padre americano, esce. L'argento è stato vinto dall'austriaco Fabio Gstrein e il bronzo dal compagno di McGrath, Henrik Kristoffersen. Atle McGrath aveva sei decimi da gestire, ma ha inforcato al primo cambio di pendenza. Nato nel Vermont nel 2000 ha urlato avendo subito chiaro di aver perso l'occasione della vita e una medaglia, magari d'oro, quasi certa. Ormai con solo gli scarponi è andato a piedi verso il bosco superando le reti che delimitano il percorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Lo slalom è spietato: il dramma di McGrath, che molla tutto e corre a piangere sdraiato sulla neve in mezzo al bosco
Il giovane atleta McGrath ha abbandonato la gara di slalom dopo un errore grave, scivolando nella neve e lasciandosi andare alle lacrime tra gli alberi.
McGrath inforca nello slalom alle Olimpiadi e va a piangere nel bosco, Meillard vince l'oro
Atle Lie McGrath si sente sopraffatto dalla delusione dopo aver sbagliato nello slalom alle Olimpiadi e si allontana nel bosco, mentre Lucas Meillard conquista la medaglia d’oro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: McGrath inforca e va a piangere nel bosco: la scena più toccante dei Giochi; Addio nonno; Sci alpino oggi 16 febbraio: slalom maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Chi è Pinheiro Braathen, lo sciatore d'oro che ha scritto la storia per il Brasile.
Lo slalom è spietato: il dramma di McGrath, che molla tutto e corre a piangere sdraiato sulla neve in mezzo al boscoDopo l'interrogazione del deputato di Forza Italia Costa, la capo di gabinetto chiede di rendere noto alla collettività i finanziamenti ricevuti dal Comitato Giusto dire No. Il presidente Parodi: È ... ilfattoquotidiano.it
Folle McGrath: inforca e butta l'oro, poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince MeillardIncredibile finale sulla Stelvio di Bormio, con il norvegese che non regge la pressione. Argento a Gstrein, bronzo Kristoffersen. Henrik accarezza il compagno, in lutto per la morte del nonno: È tutt ... msn.com
Da una parte la gioia, immensa, di Loïc Meillard, oro olimpico nello slalom di Milano-Cortina 2026. Dall’altra, la disperazione e la rabbia di Atle Lie McGrath, al comando dopo la prima manche ma eliminato nella seconda. Di più, il norvegese dopo aver inforca - facebook.com facebook
Atle Lie McGrath in fuga verso il bosco di Bormio, poi le lacrime. La stampa norvegese: “Come McConaughey in Interstellar” - x.com