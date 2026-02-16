Atle McGrath, lo sciatore norvegese, ha lasciato la pista e si è diretto nel bosco dopo aver concluso la prima manche dello slalom olimpico, visibilmente sconvolto. Dopo aver concluso la sua discesa, McGrath ha abbandonato i bastoncini e si è allontanato, imboccando un sentiero che attraversa gli alberi vicino alla Stelvio. La scena ha catturato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, che hanno assistito alla sua reazione emotiva.

L'oro nello Slalom olimpico a Bormio va allo svizzero Loic Meillard e i connazionali lungo il percorso festeggiano nell'esatto momento in cui il norvegese, di padre americano, esce. L'argento è stato vinto dall'austriaco Fabio Gstrein e il bronzo dal compagno di McGrath, Henrik Kristoffersen. Atle McGrath aveva sei decimi da gestire, ma ha inforcato al primo cambio di pendenza. Nato nel Vermont nel 2000 ha urlato avendo subito chiaro di aver perso l'occasione della vita e una medaglia, magari d'oro, quasi certa. Ormai con solo gli scarponi è andato a piedi verso il bosco superando le reti che delimitano il percorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Atle McGrath, lo sciatore che è andato a piangere nel bosco dopo essere uscito dallo slalom olimpico

Il giovane atleta McGrath ha abbandonato la gara di slalom dopo un errore grave, scivolando nella neve e lasciandosi andare alle lacrime tra gli alberi.

Atle Lie McGrath si sente sopraffatto dalla delusione dopo aver sbagliato nello slalom alle Olimpiadi e si allontana nel bosco, mentre Lucas Meillard conquista la medaglia d’oro.

