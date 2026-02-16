Che Tempo Che Fa le pagelle del 15 febbraio | Littizzetto bacchetta 8 Incontrada e le nozze intime 9

Il 15 febbraio, Fabio Fazio ha condotto una puntata di Che Tempo Che Fa che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Durante la serata, Luciana Littizzetto ha ottenuto un voto di 8 per le sue battute pungenti, mentre Vanessa Incontrada ha parlato delle sue nozze intime, suscitando commenti e curiosità. La trasmissione si è rivelata ancora una volta un appuntamento fisso della domenica sera italiana.