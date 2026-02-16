Che San Giobbe! Arriva la cinquina All’Estra Forum Ravenna si inchina

San Giobbe ha vinto contro Ravenna 80-75, a causa di una prestazione combattiva dei padroni di casa nell’ultimo quarto. La partita si è giocata all’Estra Forum, dove i tifosi hanno assistito a una sfida intensa. Natale e Rasio hanno segnato 16 e 21 punti rispettivamente, guidando la squadra di San Giobbe verso la vittoria.

SAN GIOBBE 80 ORASÌ RAVENNA 75 SAN GIOBBE: Natale 2, Bertocco 16, Molinaro 9, Lorenzetti 7, Candotto, Gravaghi, Raffaelli 15, Moreno, Petrucci 3, Rasio 21, Minoli 7. Allenatore Zanco. RAVENNA: Naoni 2, Feliciangeli 13, Brigato 11, Morena 4, Ghigo, Paolin 11, Jakstas 20, Paiano 2, Dron, Cena 12. Allenatore Auletta. Arbitri: Costa, Marianetti, Valletta. Parziali: 26-19, 51-38, 64-56. CHIUSI – Inarrestabile San Giobbe. Quinta vittoria di fila per l’ Umana Chiusi che all’ Estra Forum (nella foto in alto il pubblico) piega anche Ravenna al termine di una partita praticamente sempre condotta dagli uomini di Zanco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Che San Giobbe! Arriva la cinquina. All’Estra Forum Ravenna si inchina Disco rosso per la San Giobbe Chiusi. Al ‘PalaMacchia’ si impone Livorno La San Giobbe Chiusi subisce una sconfitta sul campo del Livorno Pielle, con il punteggio di 83-75. Inter Milan: San Siro si inchina ad un’icona musicale e culturale come Ornella Vanoni: le ultime Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Restauro della Pala di San Giobbe di Giovanni Bellini; Preview Janus Basket Ristopro Fabriano - Umana San Giobbe Chiusi; Umana San Giobbe Chiusi - OraSì Basket Ravenna : 80-75; Per San Giobbe quinta vittoria di fila: sconfitta Ravenna. Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi in casa contro la Pielle Livorno (18). Coach Zanco ordina: Dobbiamo essere coraggiosi»Torna (finalmente) in campo l’Umana San Giobbe che, questa sera alle 18, ospita a Chiusi la Pielle Livorno. Dopo ... msn.com Ora che San Valentino è passato, possiamo finalmente dedicarci ai festeggiamenti - quelli seri. Martedì 17, è Ultimi giorni di fritti, castagnole, alchermes e zucchero nell'aria: LET'S FRY HARD facebook