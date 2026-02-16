Che cos’è il levamisolo e perché l’Ema ha deciso il ritiro di tutti i farmaci che lo contengono

L’Ema ha deciso di ritirare tutti i farmaci con levamisolo dopo aver scoperto rischi per la salute. La decisione arriva a seguito di studi che hanno evidenziato possibili effetti collaterali gravi. La sostanza, usata anche in passato per trattare alcune infezioni, è finita sotto osservazione a causa di segnalazioni di reazioni indesiderate. In Europa, questi medicinali sono molto usati per alcune terapie veterinarie e umane, ma ora rischiano di essere completamente rimossi dal mercato.

Forse ne avrete sentito parlare: il Comitato per la sicurezza del farmaco (Prac) dell’ Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato il ritiro dal mercato del Vecchio Continente dei farmaci contenenti levamisolo. Nel mirino alcuni medicinali destinati al trattamento delle infezioni da vermi negli adulti e nei bambini. Una decisione legata al rischio di leucoencefalopatia, un effetto collaterale raro ma grave del levamisolo che colpisce il cervello. Questa patologia, spiegano dal’Ema, danneggia la sostanza bianca, costituita da fibre nervose ricoperte di mielina, lo strato protettivo che consente una comunicazione efficiente tra le diverse aree cerebrali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Che cos’è il levamisolo e perché l’Ema ha deciso il ritiro di tutti i farmaci che lo contengono Levamisolo Ritiro: Ema blocca farmaci in Ue per rischio grave patologia neurologica, alternative disponibili. L’Ema ha deciso di ritirare i farmaci contenenti levamisolo perché sono stati associati a rischi gravi di danni neurologici. L’Ema ordina il ritiro immediato di farmaci con levamisolo: “Possibili danni al cervello dopo un solo utilizzo” L’Ema ha deciso di ritirare subito i farmaci contenenti levamisolo dall’Unione Europea, dopo aver scoperto che anche un singolo utilizzo può causare danni al cervello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Che cos'è una lingua inventata; Cos’è il norovirus che ha causato un focolaio nel Villaggio olimpico di Milano mettendo ko le atlete finlandesi?; Sito Istituzionale | Pinocchio. Che cos'è una persona? al Teatro India. Che cos’è Moltbook, il social dove le Intelligenze Artificiali giudicano gli umaniFondano culti inediti, si lamentano di noi e discutono di coscienza. Benvenuti, o forse no, nel luogo dove le macchine creano una nuova società, superando la ... repubblica.it Cardiomiopatia dilatativa, cos'è la malattia di cui soffre il bambino cui è stato trapiantato il cuore «bruciato»Il ventricolo sinistro del cuore, che pompa il sangue in circolo attraverso l'aorta, è dilatato e non riesce a contrarsi normalmente. In casi gravi esiste l'indicazione al trapianto cardiaco in bambin ... corriere.it Possibili danni al cervello anche dopo una sola somministrazione. L’Ema ha ordinato il ritiro immediato dei farmaci - facebook.com facebook