Che cosa vedere stasera in TV i programmi di lunedì 16 febbraio 2026 | da Cuori alle Olimpiadi da Taratata a Lo stato delle cose
La televisione trasmette questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, per via della programmazione regolare, una vasta scelta di spettacoli e eventi. In particolare, su Rai 1 va in onda la fiction “Cuori”, mentre su Rai 2 si tengono le gare di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Inoltre, Canale 5 propone il varietà musicale “Taratata” e alcuni programmi di attualità come “Lo stato delle cose”. La serata si presenta ricca di opzioni per chi desidera seguire storie sentimentali, sport o musica dal vivo.
Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, la televisione generalista italiana offre un mix di fiction, sport, intrattenimento, approfondimento e film: scopriamo la guida completa dei programmi tv per scegliere che cosa vedere in prima serata. Da “Cuori” su Rai 1 alle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai 2, passando per talk di attualità e varietà musicali su Canale 5. Ecco la guida completa ai programmi principali di prima serata dei canali Rai e Mediaset. Che cosa vedere in tv stasera, la guida ai programmi Da Cuori alle Olimpiadi a Taratata, ecco tutti i programmi in prima serata, lunedì 16 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 10 febbraio 2026: la guida completa da Colpa dei sensi alle Olimpiadi
Stasera in tv ci sono due appuntamenti da non perdere.
Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ieri sera le reti televisive italiane hanno battagliato con programmi diversi.
Serie TV da vedere Stasera? Se sei amante dell'horror, questa serie è la scelta migliore per oggi 16 febbraioCerchi qualche serie tv da vedere stasera? Ti consigliamo questa serie horror tratta dalla trilogia di romanzi scritti da Anne Rice, Mayfair Witches. Ecco dove vederla. comingsoon.it
Che tempo che fa, stasera in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntataSpazio poi al teatro con Vanessa Incontrada, attualmente in tournée con la commedia romantica Ti sposo ma non troppo, firmata e diretta da Gabriele Pignotta. In scena, Incontrada affronta con ironia ... today.it
