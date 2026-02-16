Che cosa vedere stasera in TV i programmi di lunedì 16 febbraio 2026 | da Cuori alle Olimpiadi da Taratata a Lo stato delle cose

La televisione trasmette questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, per via della programmazione regolare, una vasta scelta di spettacoli e eventi. In particolare, su Rai 1 va in onda la fiction “Cuori”, mentre su Rai 2 si tengono le gare di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Inoltre, Canale 5 propone il varietà musicale “Taratata” e alcuni programmi di attualità come “Lo stato delle cose”. La serata si presenta ricca di opzioni per chi desidera seguire storie sentimentali, sport o musica dal vivo.

Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, la televisione generalista italiana offre un mix di fiction, sport, intrattenimento, approfondimento e film: scopriamo la guida completa dei programmi tv per scegliere che cosa vedere in prima serata. Da “Cuori” su Rai 1 alle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai 2, passando per talk di attualità e varietà musicali su Canale 5. Ecco la guida completa ai programmi principali di prima serata dei canali Rai e Mediaset. Che cosa vedere in tv stasera, la guida ai programmi Da Cuori alle Olimpiadi a Taratata, ecco tutti i programmi in prima serata, lunedì 16 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

