Giorgio Castagna si esibisce sabato 21 febbraio al Teatro Comunale di Bucine con lo spettacolo “Che aspettate a bruciarmi?”; la serata inizia alle 21:15 e vede la partecipazione di Nata e La Filostoccola, dirette da Giuliano Bonanni.
Al Teatro Comunale di Bucine sabato 21 febbraio, ore 21:15 ospiti Nata e La Filostoccola con lo spettacolo “Che aspettate a bruciarmi?” con Giorgio Castagna per la regia di Giuliano Bonanni. Diplomatosi come attore presso la Civica Accademia Nico Pepe di Udine, nel 2017 e` finalista per il premio Petroni con il monologo “Giordano Bruno Castagna”: “In casa mia mi hanno sempre raccontato la storia di Giordano Bruno Castagna un po’ distrattamente dicendo: Si dai, non ti ricordi, lo zio Bruno, quello finito in manicomio.”Giordano Bruno Castagna era uno scultore di Carrara, licenziato durante la crisi del ’29.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
