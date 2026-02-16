Giorgio Castagna si esibisce sabato 21 febbraio al Teatro Comunale di Bucine con lo spettacolo “Che aspettate a bruciarmi?”; la serata inizia alle 21:15 e vede la partecipazione di Nata e La Filostoccola, dirette da Giuliano Bonanni.

Al Teatro Comunale di Bucine sabato 21 febbraio, ore 21:15 ospiti Nata e La Filostoccola con lo spettacolo "Che aspettate a bruciarmi?" con Giorgio Castagna per la regia di Giuliano Bonanni. Diplomatosi come attore presso la Civica Accademia Nico Pepe di Udine, nel 2017 e` finalista per il premio Petroni con il monologo "Giordano Bruno Castagna": "In casa mia mi hanno sempre raccontato la storia di Giordano Bruno Castagna un po' distrattamente dicendo: Si dai, non ti ricordi, lo zio Bruno, quello finito in manicomio."Giordano Bruno Castagna era uno scultore di Carrara, licenziato durante la crisi del '29.

Giorgio Castagna ha portato in scena lo spettacolo «Che aspettate a bruciarmi?» a Bucine, causando grande coinvolgimento tra il pubblico presente.

