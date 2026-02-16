Piotr Zielinski ha causato il problema alla squadra avversaria, il Borussia, segnando un gol importante. La squadra di Palladino si prepara a mettere in difficoltà gli avversari, puntando sulla determinazione e sulla voglia di vincere. La sfida si gioca in un giorno in meno rispetto ai tedeschi, che hanno avuto più tempo per prepararsi.

LA PARTITA. La difficoltà sta nel dover preparare la sfida in un solo giorno. Il Borussia ne ha avuto uno in più. Ma ho visto i ragazzi concentrati e attenti al piano gara. Per me faremo un’ottima prestazione». «Vogliamo mettere in difficoltà il Borussia Dortmund con la mentalità giusta, scendendo in campo leggeri e sfrontati. Mi interessa che la squadra abbia personalità e fame». Raffaele Palladino sprona l’Atalanta alla vigila dell’andata dei playoff di Champions League. «Sono sicuro che metteremo in difficoltà gli avversari - ha detto -. La difficoltà sta nel dover preparare la sfida in un solo giorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Champions, Palladino: dobbiamo mettere in difficoltà il Borussia. «Dobbiamo avere fame ed essere sfrontati»

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, Napoli e il suo allenatore Antonio Conte affrontano una stagione complessa.

Palladino ha dichiarato che la presenza dell’Atalanta in Champions League rende la squadra più motivata, soprattutto in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.