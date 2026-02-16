Champions League Playoff Andata su Sky e NOW | Dentro o Fuori?

La partita tra Napoli e Manchester City, svoltasi questa sera, si è conclusa con una vittoria schiacciante degli inglesi, che ora mettono a rischio il passaggio agli ottavi per i partenopei. La sfida ha visto i Citizens dominare fin dai primi minuti, portando a casa un risultato che complica il cammino europeo dei campani. Questa sera, gli spettatori su Sky e NOW hanno assistito a un match intenso, che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre nei prossimi incontri.

Benvenuti in una grande notte dove inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League con i playoff che decidono chi passa agli ottavi e chi torna a casa. Adesso è dentro o fuori, questa è la Champions dove non c'è scelta e non esiste domani. #ChampionsLeague #Playoff #DentroOFuori #Inter #Atalanta #Juventus #Dortmund #EliminazioneDisetta #90Minuti #GrandeNotte #CalcioEuropeo #SkySport #UEFA #Champions #OttaviFinale Una serata da non. su Digital-News.it Benvenuti in una grande notte dove inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League con i playoff che decidono chi passa agli ottavi e chi torna a casa. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions League Playoff Andata su Sky e NOW: Dentro o Fuori? Playoff Champions League: Juve e Atalanta Dentro o Fuori su Sky La Juventus e l'Atalanta rischiano di uscire subito dalla Champions League a causa delle sconfitte nelle sfide di andata dei playoff. Juventus ai playoff di Champions: andata fuori casa, ritorno allo Stadium La Juventus ha superato la fase a gironi di Champions League e si prepara ai playoff. Champions League Playoff Andata su Sky e NOW: Dentro o Fuori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'arbitro per l'andata dei playoff di Champions League; Champions League, gli arbitri dei playoff: due olandesi per Juve e Atalanta; Per la Juventus Women scattano i playoff di Champions League, domani sera l'andata sul campo del Wolfsburg; Calcio femminile, pari beffardo per la Juventus contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League. Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vedere (in tv e streaming) il playoff di Champions LeagueDopo la delusione di San Siro, la Juventus è pronta a tornare in campo, in Champions League, contro il Galatasaray a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. Per farlo ... ilmessaggero.it Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streamingMilano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi ... oasport.it Caos in casa #Marsiglia, dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’addio di #DeZerbi, anche #Benatia lascia definitivamente il club L’ormai ex direttore sportivo aveva già presentato le dimissioni dopo la rescissione contrattuale dell’allenatore. L’OM x.com Caos in casa Marsiglia, dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’addio di De Zerbi, anche Benatia lascia definitivamente il club L’ormai ex direttore sportivo aveva già presentato le dimissioni dopo la rescissione contrattuale dell’allenatore. L’OM av - facebook.com facebook