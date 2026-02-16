Il calcio italiano si prepara agli ottavi di Champions League, con la maggior parte delle squadre nazionali pronte a scendere in campo. La fase dei playoff si avvicina, portando con sé partite emozionanti e sfide decisive. La programmazione tv delle partite è già stata definita, con orari e canali dedicati a seguire da vicino ogni momento delle gare.

Bologna, 16 febbraio 2026 – L’Italia si schiera quasi al gran completo per andare a caccia degli ottavi di finale di Champions League. Nella fase a campionato, infatti, nessuna formazione italiana è riuscita a ottenere un piazzamento nelle prime otto e nelle retrovie c’è stata addirittura la prematura eliminazione del Napoli, così le speranze della Serie A nella coppa dalle grandi orecchie passano tutte dai playoff. Tre italiane in campo nell’andata in programma tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio: anche per il ranking serve fare l’en plein. In campo pure la capolista del campionato, che nonostante la vittoria a Dortmund ha pagato a caro prezzo le sconfitte contro Atletico, Liverpool e Arsenal rimanendo fuori dagli ottavi di finale diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, ecco i playoff: programma e orari tv

