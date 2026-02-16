L’Atalanta torna in Champions League dopo otto anni, portando con sé 1.400 tifosi a Dortmund. La squadra di Bergamo affronta il Borussia nella prima sfida dei playoff, mentre i sostenitori bergamaschi riempiono lo stadio Signal Iduna Arena, creando un’atmosfera infuocata. La partita si gioca martedì 17 febbraio, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in una trasferta difficile.

Bergamo, 16 febbraio 2026 – Martedì 17 febbraio l’Atalanta, seguita da 1.400 tifosi bergamaschi, cerca gloria europea nella bolgia dell’ex Westfalen Stadion di Dortmund, oggi Signal Iduna Arena, nella gara di andata dei playoff di Champions contro il Borussia. Dea che ha chiuso il girone di Champions 15esima con 13 punti, davanti di due posizioni e di due lunghezze rispetto ai gialloneri, secondi in Bundesliga con 51 punti in 22 giornate, trascinati da un attacco stellare, ma dietro decimati dalle pesanti assenze difensive di Emre Can, Schlotterbeck, Sule e dell’italiano Mane. Le parole di Palladino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, l’Atalanta nella bolgia di Dortmund con 1.400 tifosi al seguito. Mancava da otto anni

