Un cervo rosso si avvicina a un cameraman nelle Highlands scozzesi, causando sorpresa e scatenando emozioni genuine nelle immagini catturate. La scena si svolge tra le nebbie fitte delle valli, dove il grande animale si ferma a pochi metri dalla telecamera, lasciando il pubblico senza parole. Il video mostra il momento in cui il cervo si avvicina con passo tranquillo, attirato forse dall’odore o dal movimento, regalando uno scorcio intimo della natura selvaggia.

Immaginate di camminare tra le valli nebbiose della Scozia e di ritrovarvi, all’improvviso, faccia a faccia con il “re” della montagna. È quello che è successo a Craig, un viaggiatore noto sui social come Roaming Thistle, mentre esplorava la suggestiva zona di Glencoe lo scorso sabato. Quello che doveva essere un semplice appostamento fotografico si è trasformato in un incontro ravvicinato che ha lasciato il web senza fiato. Craig stava riprendendo un maestoso cervo rosso maschio (nome scientifico Cervus elaphus scoticus ), simbolo indiscusso delle terre selvagge scozzesi. Invece di fuggire, come farebbe normalmente un animale selvatico, il cervo ha deciso di invertire i ruoli: con estrema calma si è avvicinato all’obiettivo, arrivando a sfiorare la lente della macchina fotografica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cervo rosso sorprende un cameraman nelle Highlands scozzesi, le immagini sono dolcissime (VIDEO)

