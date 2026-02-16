Cervia Run | mentre la città corre prende forma la Maratona del Sale dell' anno prossimo

Marco Morigi, titolare dello stabilimento Bagno Marco 184, ha deciso di organizzare la Cervia Run del 2026 dopo aver visto l’interesse crescente tra i podisti locali. La manifestazione si terrà il 21 e il 22 marzo e punta a coinvolgere più di 2.000 partecipanti provenienti da tutta Italia, in un fine settimana dedicato alla corsa e alla scoperta delle bellezze della città. Gli organizzatori hanno già iniziato a pianificare i percorsi e le iniziative collaterali, con l’obiettivo di creare un evento ancora più attrattivo rispetto alle edizioni passate.

Marco Morigi, oltre alla terza edizione della Cervia Run (21–22 marzo 2026), sta lavorando già alla logistica della prima storica maratona di Cervia, in programma il 21 marzo 2027 Cervia accelera e guarda già oltre. Al lavoro per la terza edizione della Cervia Run, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, gli organizzatori del Bagno Marco 184 - con in testa Marco Morigi, titolare dello stabilimento e ideatore della manifestazione - stanno portando avanti in parallelo anche la macchina organizzativa della prima edizione della "Maratona del Sale", destinata a diventare la prima storica maratona della città di Cervia.