Cerca di evitare un frontale e finisce in una cunetta | autotreno recuperato da un' autogrù

Un autotreno che trasportava mangimi per animali si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 148 a Pignataro Maggiore, a causa di un tentativo di evitare un altro camion in arrivo. L’incidente si è verificato intorno alle 11:45 nei pressi di una fattoria in località Aria Nuova, dove il veicolo ha finito in una cunetta. Un’autogrù è intervenuta per sollevare e recuperare il mezzo.

Il mezzo trasportava mangimi. L'incidente si è verificato sulla Sp 148 a Pignataro Maggiore in località Aria Nuova Cerca di evitare l’impatto frontale con un altro autotreno e finisce in una cunetta. E’ quanto accaduto oggi (16 febbraio) verso le 11,45 sulla Sp 148 in località Aria Nuova a Pignataro Maggiore nei pressi di una fattoria, dove un autotreno adibito al trasporto di mangimi per animali ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un impatto frontale. Lo ha visto sopraggiungere in senso opposto, ha quindi tentato una manovra per agevolarne il passaggio ed evitare il contatto.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Norcia, un furgone è uscito di strada a seguito di un episodio di perdita di controllo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.