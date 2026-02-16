C’era una volta qualcosa che non c’è più

Un arco di pietra a Sant'Andrea di Melendugno è crollato ieri mattina, probabilmente a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ultime settimane. Diverse persone che passeggiavano lungo la costa hanno assistito al cedimento, scattando foto e segnalando subito il fatto alle autorità. La struttura, considerata un simbolo locale, si trova vicino a un punto di ristoro molto frequentato, e il suo crollo ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

SANT'ANDREA (Melendugno) - Continuano ad arrivarci le immagini, da parte dei nostri lettori, dell'arco crollato nelle scorse ore, a Sant'Andrea di Melendugno. Un simbolo di storia e paesaggio del territorio, sbriciolatosi sotto la forza del mare e della pioggia. Lo scatto ci arriva dal lettore Dario Dell'Atti.